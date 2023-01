Charlène de Monaco : Rumeurs de déménagement sur le Rocher, un proche livre la vérité

Charlene de Monaco ne s'en est jamais cachée, son clan, c'est bien ça le plus important ! Entourée de son mari, le prince Albert, et de ses enfants Jacques et Gabriella (8 ans) à Monaco, elle peut également compter sur son frère Gareth, qui l'y a rejointe il y a plus de dix ans et qui y vit aujourd'hui avec sa femme et sa fille Kaia-Rose. Mais il y a peu, le Daily Mail annonçait que deux nouvelles personnes étaient sur le point de rejoindre la Principauté : Michael et Lynette Wittstock, ses parents, qui vivent pour le moment en Afrique du Sud.

Selon le quotidien britannique, le couple voudrait se rapprocher de sa fille, tourmentée ces derniers mois par de graves problèmes de santé, ainsi que par un état psychologique plutôt fragile. Mais cette rumeur a été balayée ce lundi par une source proche de la famille Wittstock : Chantell, la femme du cadet de la famille, Sean, a fermement nié un prochain déménagement de ses beaux-parents auprès du site News24.

La jeune femme aurait qualifié ces bruits de couloirs de "totalement faux". "Ils n'ont pas déménagé [de Boroni] et ils n'ont pas l'intention de déménager à Monaco", a-t-elle asséné. Ce coup manqué sera-t-il une déception pour la princesse ? Possible, surtout qu'elle aime pouvoir s'appuyer sur ses proches au quotidien. "Ma famille est mon roc", avait-elle-même expliqué récemment en interview.

Des parents présents dans les moments rudes

Heureusement pour elle, ce n'est pas parce qu'ils ne déménageront pas, qu'ils ne sont pas présents presque au quotidien : depuis plusieurs années, Michael et Lynette ont acheté une maison dans le village voisin de La Turbie, selon nos confrères de Gala, où ils passent beaucoup de temps. Pendant la convalescence de la princesse, en 2021, ils avaient été auprès d'elle à chaque instant : à ses côtés en Afrique du Sud, où elle avait dû rester hospitalisée pendant de longs mois, ils l'avaient accompagnée lors de son retour et pouvaient aller la voir tous les jours en Suisse, où elle a passé encore plusieurs semaines hospitalisée.

Une manière également pour eux de passer plus de temps avec leurs petits-enfants : outre Jacques et Gabriella, qui ne se rendent pas très souvent en Afrique du Sud avec leurs parents, la petite Kaia-Rose (9 ans) vit à Monaco avec Gareth Wittstock et sa femme Roisin. Et la petite famille ne devrait pas retourner tout de suite dans l'hémisphère sud : le frère de Charlène vient enfin d'obtenir sa nationalité monégasque !