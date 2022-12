Charlene de Monaco scintillante au bras d'Albert qui ose un look excentrique

Le 13 décembre 2022, le prince Albert II de Monaco et son épouse la princesse Charlene se sont rendus à l'exposition des sapins de Action Innocence Monaco qui célébrait son 20ème anniversaire. Une vente aux enchères des sapins de l'association avait aussi lieu afin de financer ses actions en faveur de la protection des enfants face aux dangers d'Internet.

Si Charlene de Monaco était sublime dans une robe scintillante et qui s'arrêtait au-dessus du genou, le prince Albert avait quant à lui choisi un audacieux choix de costume en portant une très étonnante cravate de Noël à motifs. Les parents de Jacques et Gabriella (8 ans) se sont montrés très proches durant tout l'événement, preuve que tout va bien entre le couple.

Lors de cette soirée, les potentiels acquéreurs pouvaient acheter jusqu'à 23 sapins, tous imaginés et décorés par des créateurs de Monaco. Autre surprise, chaque conifère avait un bon cadeau supplémentaire. "Pour marquer les 20 ans d'existence de l'association, ce ne sont pas simplement des sapins qui ont été mis en vente. On propose aussi des expériences plus incroyables et inédites les unes que les autres", expliquait Frédérique de Chambure, Secrétaire Générale d'AIMC, sur les ondes de Monaco Info. Et d'ajouter : "Un sapin propose par exemple un cours de cuisine pour quatre personnes au Palais Princier avec le Chef (Christian Garcia, ndlr)".

146 000 euros récoltés

Parmi les cadeaux proposés, on pouvait notamment recevoir un cours de graff avec l'artiste local Mr OneTeas, des séjours dans les hôtels les plus luxueux de Monaco ou encore des accès privilégiés au Grand Prix de Monaco. Le cadeau le plus impressionnant était sans doute le voyage de deux jours en Arctique, accompagné par l'explorateur Mike Horn. Ce cadeau était offert avec un sapin par la joaillerie Zegg & Cerlati. Il a été vendu au cours de la soirée pour 30 000 euros, la vente la plus importante de la soirée.

Au total selon Nice Matin, près de 146 000 euros ont été récoltés lors de la vente aux enchères annuelle de l'association. Un chiffre record salué par Louisette Levy-Soussan Azzoaglio (présidente Action Innocence Monaco) et par le prince Albert et son épouse.