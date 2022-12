Charlene et Albert de Monaco avec leurs enfants : un détail de leur carte de voeux saute aux yeux !

Les fêtes de fin d'année ne sont plus qu'à quelques jours et toutes les familles sont actuellement dans les préparatifs. La famille princière monégasque ne déroge pas à la règle et a déjà lancé sa carte de voeux, si scrutée chaque année. Et cette année, un détail n'a pas manqué de sauter aux yeux en découvrant cette superbe photo de famille de Charlene et Albert de Monaco, auprès de leurs enfants les jumeaux Jacques et Gabriella. En effet, la photo des voeux du couple est plutôt originale, car ils ont choisi d'y ajouter un filtre. La photo n'a en effet pas été postée telle qu'elle est sur le réseau social Instagram.

Un filtre qui donne à ce cliché un air de peinture. Mais ce détail n'a pas empêché les fans d'apprécier ce cliché. Déjà des milliers de personnes ont liké la photo puisque plus de 2900 personnes ont déjà montré leur enthousiasme face à la photo de famille. "Magnifique. Une très belle famille main dans la main", "Ces petits anges ressemblent surtout à leur jolie maman", ou encore "Magnifique photo pour les fêtes", peut-on lire en commentaires. Des commentaires dans des langues diverses et variées qui témoignent de l'importance de la famille monégasque à l'international. Sur la photo, on peut voir le prince Albert très élégant en costume bleu, poser une main aimante sur l'épaule de la princesse Gabriella.