Charles et Camilla, jaloux de Kate Middleton ? Mise en garde pour la duchesse, William averti

Depuis qu'ils ont pris leurs distances avec la Firme, Meghan Markle et le prince Harry n'ont de cesse de critiquer l'institution, de déplorer son manque de modernité, d'empathie à l'égard de ses membres, son côté désuet et ses combines avec la presse. Les Sussex en ont fait les frais, Harry l'a souvent répété, mais ils ne sont pas les seuls. Le prince William et Kate Middleton ont eux aussi été soumis aux règles imposées par la monarchie britannique.

Dans ses mémoires baptisées Le Suppléant, le prince Harry fait notamment référence à l'année chargée de 2015. Si lui a croulé sous les obligations royales, de remise de médailles en visites et cérémonies, son grand frère William était quant à lui un peu plus absent que d'ordinaire. Il avait une bonne raison : devenu papa de George deux ans plus tôt, il s'apprêtait à accueillir Charlotte avec Kate Middleton. Une mise en retrait que les médias lui avaient reprochée. Mais quand les Cambridge sont sur le devant de la scène, c'est Charles et Camilla qui crient au scandale.

"Il faisait tout ce que Papa lui demandait de faire, ce qui parfois était peu, parce que Camilla et lui ne voulaient pas que Willy et Kate leur fassent de l'ombre, à eux ou à leurs causes, indique Harry. Ils l'avaient ouvertement reproché à Willy à plusieurs reprises." Kate Middleton a posé problème. La duchesse, très populaire, s'est vu conseiller de ne pas attirer trop l'attention : "L'attaché de presse de Papa s'en était pris à l'équipe de Willy un jour où il avait été prévu que Kate visite un club de tennis alors que Papa avait lui aussi quelque chose de prévu. Recevant pour réponse qu'il était trop tard pour annuler la visite, l'attaché de presse les avait prévenus : 'Assurez-vous juste que Kate ne tienne pas de raquette de tennis sur la moindre photo !' Une image si accrocheuse aurait sans nul doute effacé Papa et Camilla de la une des journaux. Et c'était intolérable. Faire la une était tout ce qui comptait."

Un peu de douceur en pleine tempête

Ces derniers mois, les relations entre Harry et William n'ont rien de bien chaleureuses. Il faut dire que les multiples attaques du duc de Sussex envers la famille, son frère et sa belle-soeur ont quelque peu refroidi l'atmosphère. Mais malgré toutes ces mauvaises choses mises en avant par le père d'Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, Harry garde un profond amour pour son aîné qu'il arrive toujours à défendre. Lui aussi, comme Kate Middleton, se serait senti emprisonné dans une cage dorée : "Willy m'avait confié que Kate et lui se sentaient coincés, et injustement persécutés, par la presse et par Papa, j'ai éprouvé le besoin de porter le flambeau pour nous trois." Un geste héroïque qui s'est retourné contre lui.