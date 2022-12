Charles III : Décès inattendu d'un membre de sa famille, le roi à nouveau en deuil

La fin de l'année n'épargnera donc pas Charles III ! Déjà miné par les morts de sa mère, en septembre, de son père, le prince Philip, l'an dernier, et de l'un de ses cousins en mars, le roi a appris il y a quelques heures la mort d'un autre cousin germain, Maximilian, décédé à 89 ans en Allemagne. Une triste nouvelle, dont on ne connait pas encore la raison, pour conclure 2022. Même si le souverain connaissait en réalité assez peu l'octogénaire, père de 4 enfants (Marie-Louise, 53 ans, Bernard, 52 ans, Leopold, 51 ans et Michaël, 46 ans).

Il faut dire que des cousins, Charles III et ses frères et soeurs (Anne, Andrew et Edward) en ont des tas ! Et particulièrement du côté de leur père, le prince Philip Mountbatten, qui avait quatre soeurs aînées : Marguerite, mère de 5 enfants tous décédés aujourd'hui, Theodora (qui avait trois enfants dont Maximilian), Cecile (décédée pendant la Seconde Guerre Mondiale avec ses enfants) et Sophie, qui a eu huit héritiers, de deux pères différents.

Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont décédés. Il ne reste donc plus que Louis de Bade, le cadet de la princesse Théodora né en 1937, et plusieurs enfants de Sophie de Grèce : Dorothée de Hesse-Cassel (88 ans), Rainier (83 ans), Clarisse (78 ans) et George et Frédérique de Hanovre (73 et 68 ans). Charles de Hesse-Cassel était, quant à lui, décédé en mars dernier.

Des cousins polémiques et discrets

De nombreux cousins qui ont longtemps été tenus à l'écart de la monarchie britannique : les soeurs du prince Philip ont en effet été liées au régime nazi et exclues de tous les rassemblements de la belle-famille de leur frère cadet. En revanche, celui-ci s'est rendu aux nombreux enterrements qui ont émaillé son clan, dont ceux de ses soeurs. Certains cousins de Charles avaient quant à eux fait le déplacement pour les funérailles du prince Philip, mais ce n'était pas le cas de Maximilian, sans doute déjà trop faible pour voyager en pleine période de Covid-19.

Le mari d'Elizabeth II était de toute façon bien plus proche de ses neveux et nièces du côté britannique : David et Sarah Armstrong-Jones (nés en 1961 et 1964), les enfants de la princesse Margaret, sont en effet présents à tous les grands événements de la famille royale depuis toujours, dont les obsèques d'Elizabeth II, le Jubilé de Platine et les derniers mariages royaux, et semblent très proches de Charles.