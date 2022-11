Charles III "dénigrait systématiquement Diana" : graves accusations, le roi dans la tourmente

Voilà des souvenirs dont il se serait bien passé ! Ce jeudi 17 novembre, alors que la saison 5 de The Crown vient de sortir et fait déjà scandale outre-Manche, Patrick Jephson, un ancien secrétaire de la princesse Diana, a décidé de régler ses comptes avec le roi Charles grâce un podcast très populaire dans lequel il a raconté tous ses souvenirs de cette période où il était dans les petits secrets du palais.

Et autant dire que ce qu'il raconte ne devrait pas aider à remonter la cote de popularité du roi ! Il faut dire que l'homme a travaillé avec Diana de 1988 à 1996 et a donc assisté aux quatre dernières années du mariage entre la populaire Lady Di et celui qu'on appelait encore à l'époque le prince Charles. Les pires années, entre la jeune femme à peine trentenaire et déjà mère de William et Harry (nés en 1982 et 1984) et son mari, ouvertement amoureux de Camilla Parker-Bowles, devenue sa femme en 2005.

D'ailleurs, Patrick Jephson le raconte : au fur et à mesure des années d'infidélité de Charles, Diana avait fini par "s'endurcir", supportant les mensonges du personnel du palais pour le couvrir. Et livre de graves accusations contre "des proches du roi", qu'il dit avoir vu mener "une campagne systématique de dénigrement" contre Diana, faisant de sa vie "un enfer".

Le "pire" aspect de la guerre dans ce couple

Selon lui, le prince Charles donnait aux journalistes et aux employés des "briefings" sur la santé mentale de sa femme, laissant un impact négatif sur ce que le public pense d'elle. Patrick Jephson lui-même avait vu son nom mêlé à l'affaire de l'interview scandaleuse de la BBC. Une attention que la princesse de Galles aurait fini par retourner contre lui : elle aurait notamment parlé de ses problèmes d'anorexie à un événement caritatif pour retourner l'attention vers elle.

"Frustré" qu'il soit désormais "accepté" par tout le monde que Diana souffrait de problèmes mentaux, Patrick Jephson voudrait rétablir sa vérité : pour lui, la mère de William et Harry se serait en effet montré au contraire "incroyablement forte" sous la pression de la famille royale et l'attention des médias.

"Considérant la vie qu'elle a eu, considérant la pression qu'elle a endurée, elle n'était pas seulement saine mentalement, elle possédait également une capacité folle pour rétablir la normalité dans les situations les plus extrêmes", explique-t-il au sujet de la jeune femme qui avait fini par divorcer du prince Charles et qui avait retrouvé l'amour avec le milliardaire Dodi Al-Fayed, lui aussi mort dans l'accident sous le pont de l'Alma.

En tout cas, sa conclusion est sans appel : "Les gens qui répandent les rumeurs sur Diana sont en grande majorité des hommes, qui veulent défendre un autre homme en attaquant une femme. La princesse avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans était parfaitement saine d'esprit, drôle et intelligente".