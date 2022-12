Charles III : Polémique foudroyante autour de son discours de Noël, en hommage à la reine Elizabeth...

C'est Charles III qui, pour la première fois de l'Histoire, a prononcé le discours de Noël qu'adresse chaque année la famille royale au peuple britannique. Le 25 décembre 2022, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir cette vidéo de 8 minutes dans laquelle le roi prend la parole, alors que c'est la reine Elizabeth II qui s'en était chargée pendant si longtemps. En prenant sa relève, le souverain british a, fatalement, eu une pensée tendre pour sa mère, disparue en septembre dernier après 70 ans de règne.

Ma mère bien-aimée...

C'est face caméra, dans la chapelle Saint George du Château de Windsor, que Charles III a prononcé le discours d'un roi. Vêtu d'un costume bleu marine très élégant, et d'une cravate à pois, installé dans une salle richement décorée pour l'occasion, l'époux de la reine consort Camilla a tenu à rendre hommage à sa maman. "Je me tiens ici, si près de là où ma mère bien-aimée repose avec mon cher père", a-t-il expliqué, en introduction. Avant de souhaiter un joyeux Noël à tous, il s'est ainsi souvenu qu'Elizabeth "n'avait pas seulement foi en Dieu, mais aussi en les gens", et il a souligné l'importance des valeurs d'entraide et de compassion. Il a finalement remercié tous ceux qui avaient envoyé des lettres et des cartes à Buckingham Palace depuis sa disparition.

Un discours polémique

Le 25 décembre 2022, le roi Charles III n'est pas seulement apparu à la télévision. Il a également assisté, en chair et en os, à la messe de Noël organisée en l'église St Mary Magdalene de Sandringham, dans le Norfolk, avec son épouse, mais aussi le prince William, Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte et cet effronté de prince Louis, qui s'est donné en spectacle. Emouvant, le discours de Charles a malheureusement provoqué une petite polémique internationale, puisqu'il a été dévoilé par erreur, à l'avance, sur la chaîne Youtube de la chaîne télévisé Sky News Australia... alors qu'un accord avait été passé avec la BBC et Buckingham, stipulant qu'il était formellement interdit de mettre la vidéo en ligne. Il n'y a pas mort d'homme, mais cette séquence a tout de même cumulé plus de 120 000 vues, et a donc impacté sa diffusion officielle, le 25 décembre sur les coups de 15h.