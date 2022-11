Charles III : Ses révélations très surprenantes sur sa vie sexuelle avec Lady Diana

Alors que le prince Harry s'apprête à publier ses mémoires Spare aux éditions Penguin Random House le 10 janvier 2023, c'est au sujet de son père, le roi Charles III que sort un livre The King : The Life of Charles III ce mardi 8 novembre 2022 (voir la couverture en diaporama), une biographie écrite par le journaliste Christopher Andersen.

Dans ce livre, le fils aîné de la reine Elizabeth II revient sur sa relation avec Lady Diana. Un mariage qualifié de "hautement combustible" par Christopher Andersen qui raconte les dessous de cette union survenue le 29 juillet 1981, entre autres sous la pression du père de Charles, le prince Philip malgré l'attirance de son fils pour Camilla Shand, aujourd'hui reine consort.

"Pourquoi tu ne couches plus avec moi ?"

Selon l'auteur du livre, le roi Charles III, à l'époque prince, s'était montré de plus en plus distant vis-à-vis de Diana qui lui reprochait de ne plus faire l'amour avec elle depuis la naissance de leur fils Harry en 1984. "Pourquoi tu ne couches plus avec moi ?", lui a-t-elle demandé. "Je ne sais pas très chère. Je dois sûrement être gay", lui avait ainsi répondu son mari avec ironie. Le livre rapporte également que le prince Charles et la princesse Diana s'écharpaient parfois violemment dans les couloirs du domaine de Highgrove. Au point même que cette dernière aurait dit à son mari : "Tu ne seras jamais roi. William succèdera à ta mère, j'y veillerai !"

Pas de célébration prévue pour les 74 ans du roi Charles III le 14 novembre

Vingt-cinq ans après la mort de Lady Diana, Charles III, qui fêtera ses 74 ans le 14 novembre prochain, est bel et bien roi du Royaume-Uni. À ce propos, selon Philip Kyle, auteur du livre Charles III (éditions Perrin) chez nos confrères de Gala, aucune célébration nationale n'est prévue à cette date. "Rien de très fastueux ne devrait être organisé, a-t-il affirmé. Je serais très étonné qu'un grand événement public soit imaginé pour son anniversaire, notamment compte tenu du contexte économique actuel." Par ailleurs, Charles III sera couronné officiellement le 6 mai 2023 à Londres.