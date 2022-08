Charles Leclerc en couple : vacances grand luxe avec la sublime Charlotte !

Si la saison avait démarré de la meilleure des manières pour Charles Leclerc, il semblerait qu'elle vire au cauchemar depuis quelques courses. Problèmes au niveau de sa voiture, stratégie d'équipe défaillante, les problèmes s'accumulent pour le Monégasque qui se retrouve désormais à 80 points de l'intouchable Max Verstappen en classement des pilotes. Malgré ses mésaventures, la vie est belle pour le jeune homme de 24 ans qui montre une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs pilotes du monde et qui peut compter sur sa ravissante copine pour le soutenir au quotidien.

Officiellement en couple depuis plus d'un an avec Charlotte Siné, le beau gosse aux yeux bleus file le parfait amour avec sa compatriote et les deux amoureux partagent souvent de bons moments à deux, à l'image de leur beau week-end en Italie pour le défilé Ferrari. Installés à Monaco, les deux tourtereaux ont la belle vie et ils peuvent désormais profiter de quelques semaines de vacances puisque le championnat de Formule 1 est en trêve pendant un mois et Charles Leclerc ne s'est pas fait prier pour en profiter.

Les amoureux en vacances sur un magnifique bateau

Comme il l'a montré sur son compte Instagram, le rival de Lewis Hamilton n'est pas parti très loin de chez lui puisque c'est en Corse qu'il est allé se ressourcer et plus précisément du côté de Bonifacio. Sur sa publication, on voit Charles Leclerc sur un magnifique bateau au milieu de l'eau, en maillot de bain et torse nu, laissant apparaître son corps d'athlète. "Vroom vroom on the sea", écrit-il en commentaire, lui qui n'oublie jamais vraiment sa passion pour la vitesse. S'il ne se montre pas avec Charlotte, cette dernière est également présente pour cette belle journée puisqu'elle a posté au même moment des photos d'elle à bord d'un bateau et prise par le même photographe. "Ciao", écrit-elle simplement pour accompagner de belles photos d'elle en bikini.