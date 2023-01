Charles (Les Ch'tis) défiguré après une opération de chirurgie esthétique : les images impressionnantes

Charles continue décidément de faire parler de lui. L'ancienne star des Ch'tis a créé la surprise lundi 9 janvier 2023 en se dévoilant depuis un lit d'hôpital, le visage totalement gonflé et couvert d'un bandage. Le jeune homme a eu recours à une opération de chirurgie esthétique, vraisemblablement une rhinoplastie puisque c'est son nez qui est le plus pansé. Les images sont saisissantes. (Voir notre diaporama).

"C'est impressionnant mais franchement, je n'ai aucune douleur, je respire nickel, je suis impressionné", a-t-il réagi après s'être réveillé de l'intervention et ironisant sur le fait qu'il était déjà prêt à aller retravailler. Charles n'a en revanche pas donné de détails sur l'opération en elle-même.

Une première opération de chirurgie esthétique en 2017

Ce n'est pas la première fois que ce papa d'une petite fille de 3 ans dont il n'est pas le père biologique se tourne vers la chirurgie esthétique. En 2017, il évoquait notamment une liposuccion. "J'ai refait mon ventre", avouait-il à nos confrères de Non Stop Reality. Une opération mûrement réfléchie qui résultait d'un grand malaise physique. "J'étais complexé, j'avais pris pas mal de poids depuis Les Ch'tis. Je m'étais un peu laissé aller entre les restos et les sorties. Du coup, c'est vrai que j'avais perdu confiance en moi... Là, ça va mieux ! Là, ça y est, je suis au top !", assurait-il.

Charles cherche sans doute à être davantage "au top" aujourd'hui, lui qui a récemment fait un retour étonnant sur le devant de la scène. En effet, il a décidé de se lancer dans le porno et partageait il y a quelques semaines sa première vidéo pornographique pour la plateforme Swame, tournée avec un ami et trois actrices, dont fait partie sa nouvelle compagne, une certaine Shydie. "Ma première vidéo sur Swame ! Une demi-heure de sexe bouillantissime avec le poto Niko, sa splendide copine Lylou, ma non moins splendide petite amie et la très coquine Tiny Chipie ! Enjoy !", légendait-il sous la publication de son annonce. D'après les informations de jeanmarcmorandine.com dans la foulée, Charles devrait même tourner prochainement son premier film...