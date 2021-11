Charles (Les Ch'tis) : Sa fille en larmes face à sa mère "défoncée" à 17h... "Elle n'est pas sa priorité"

Déjà quatre ans que Charles est devenu papa. L'ancien candidat emblématique des Ch'tis, célèbre télé-réalité de W9, a accueilli l'adorable petite Eléanore avec Sarah, sa compagne de l'époque avec qui il a rompu depuis. Mais le bonheur a laissé place au cauchemar : Charles n'est pas le père biologique de sa fille. En réalité, Sarah est escort girl et a conçu Eléanore "avec un client"... Dans Baby Story avec Jeremstar, l'ex-camarade d'Adixia, Tressia, Gaëlle ou encore Jordan dans Les Ch'tis se livre.

"Quand j'ai connu Sarah, je ne connaissais pas ses addictions. Elle prenait de la drogue, de l'alcool. Elle était femme de joie, à savoir escort girl. Et quand je m'en rends compte, je suis déjà attaché", confie Charles. Finalement, il demande à sa belle de faire un choix : c'est lui ou le reste. Elle le choisit et le couple semble plus heureux que jamais, à tel point que l'annonce de la grossesse de Sarah en décembre 2016 les remplit de joie. Charles y croit, il va fonder sa propre famille. Le rêve d'une vie pour lui. Mais tout s'écroule quand il apprend qu'Eléanore est née d'une relation avec un client. Elle n'a en fait jamais abandonné son métier d'escort girl.

"Aujourd'hui je joue le rôle de papa et maman. Parce que maman n'est pas là. Elle a repris sa vie d'avant. Elle est retombée dans la drogue, les soirées... Elle a commencé à délaisser Eléanore. Elle la voyait de moins en moins, elle l'emmenait chez des gens qui buvaient de l'alcool. Ma fille l'a croisée plusieurs fois complètement défoncée, regrette le jeune papa. Une fois, ça m'a marqué, j'étais avec ma fille qui avait 3 ans, à la plage à 17 heures. Et j'entends crier mais je ne calcule pas. Ma fille me dit : 'Papa, il y a maman, elle a une bouteille à la main. C'est du vin je crois.' Et ma fille a fondu en larmes, m'a demandé si elle pouvait aller voir maman."

Une terrible anecdote qui le hante encore... Aujourd'hui, Eléanore vit avec Charles, qu'il a officiellement reconnue mais pas adoptée. "C'est très dur. Il y a eu un jugement, j'ai gagné. Le cadre n'était pas sain", raconte-t-il. Et de poursuivre à propos de Sarah : "Mon ex-compagne aime sa fille dans le fond, je le sais. Mais ce n'est pas la priorité de sa vie." Heureusement, la fillette est comblée par l'amour de son super papa !