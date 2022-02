Charlize Theron : Gros clash avec Tom Hardy, elle révèle les dessous de 'Mad Max : Fury Road'

Monster, Atomic Blonde et Atomic Blonde 2, les deux derniers Fast & Furious... Charlize Theron excelle dans les rôles d'action et à rebondissements. Elle a réalisé une de ses performances les plus marquantes dans Mad Max : Fury Road, sorti en 2015. En coulisses, l'actrice était en froid avec son partenaire Tom Hardy. Les deux stars donnent leurs versions respectives des faits...

C'est dans un livre, intitulé Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of "Mad Max: Fury Road" et écrit par le journaliste Kyle Buchanan, que Charlize Theron et Tom Hardy se sont exprimés. Ils reviennent sur l'origine de leurs clashs sur le tournage de Mad Max : Fury Road. Les deux héros du film ainsi que le reste de l'équipe s'étaient confiés une première fois en 2020, au New York Times. Cette fois, de nouveaux détails sont révélés.

"On était comme deux parents en voiture. Soit on s'embrouillait, soit on était froid l'un avec l'autre – Je ne sais pas ce qui était pire – et nos partenaires devaient faire avec. C'était horrible ! Ce n'était pas un environnement de travail sain", reconnait Charlize Theron dans le livre.

Tom Hardy, lui, a déclaré : "Charlize est une femme passionnée. Très passionnée, même... On n'a pas cette authenticité sans avoir des capacités artistiques extrêmement riches. C'est une actrice très sérieuse. Donc je ne vois pas pourquoi elle serait intimidée par moi ni pourquoi elle aurait peur. Je pense que c'était des conneries."

Et pourtant...