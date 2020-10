Charlotte Casiraghi : Look léopard et visage au naturel, rare sortie avec Caroline

Mère et fille ont fait une apparition remarquée à l'Opéra de Monte-Carlo le 13 octobre 2020. La princesse Caroline et sa fille Charlotte Casiraghi ont en effet pris part à la Cérémonie de proclamation des Prix organisée par Les Rencontres philosophiques de Monaco et la Fondation Prince Pierre de Monaco pour la création contemporaine. Cette sortie des deux Monégasques attire d'autant plus l'attention qu'elles se font rares depuis plusieurs mois. Leur dernière apparition remontait au mois de juin, lorsqu'elles étaient aux côtés d'Albert et Stéphanie pour les obsèques de la baronne Elizabeth-Ann de Massy.

Sur la scène de la salle Garnier, Charlotte Casiraghi est apparue vêtue d'une robe longue à l'imprimé léopard signée Saint Laurent, maison qui l'habille régulièrement. Déjà pour son mariage civil avec Dimitri Rassam, célébré le 1er juin 2019 à Monaco, la mère de Raphaël (6 ans) et Balthazar (bientôt 2 ans) avait misé sur une petite robe en dentelle réalisée par la maison parisienne. Il n'est d'ailleurs pas rare de la voir au premier rang des grands défilés organisés par la marque lors de la Fashion Week de Paris.