Charlotte Gainsbourg : Son "bad trip" à cause d'un space cake de son fils

Charlotte Gainsbourg, son compagnon Yvan Attal et leur fils Ben se sont lancés dans une grande tournée des médias pour faire la promotion de leur film, Mon chien stupide. Un film familial, donc, qui comprend une scène que la plupart des familles ont connue : un ado qui fume de la weed. Évidemment présents sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2) samedi 26 octobre 2019, les deux acteurs ont été questionnés sur leur consommation de cannabis.

"Mais moi je ne fume pas !", prévient d'emblée Charlotte Gainsbourg. "J'ai essayé avec lui. Enfin pas essayé, j'avais déjà fumé avant. Comme il fumait et que c'était conflictuel, je me suis dit, un jour, je vais arrêter l'autorité et être cool. Donc je vais fumer avec lui. Moi qui lui reprochais de ne pas se lever le matin, j'ai fumé ce qu'il a fumé avec lui, et je n'ai pas pu me lever le lendemain. J'ai réalisé que c'était vraiment délirant ce que les jeunes fument aujourd'hui", raconte Yvan Attal, qui avait manifestement perdu l'habitude de fumer.

Charlotte Gainsbourg aurait eu une tout autre expérience avec le THC, cette fois sous une autre forme. "J'ai fait une tournée et je suis allée à Amsterdam. Comme par hasard, mon fils a voulu me rejoindre à Amsterdam. Il m'a fait manger un space cake. Et c'est traître. J'ai honte encore aujourd'hui de comment j'ai réagi parce que j'ai eu un très mauvais bad trip. Donc j'avais ce souvenir dont j'ai pu me servir", explique-t-elle. Un sujet important abordé dans Mon chien stupide, alors qu'Emmanuel Macron a réaffirmé son opposition à la légalisation du cannabis.

Pour rappel, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal sont ensemble depuis les années 90. Ils ont accueilli leur fils Ben (22 ans), en 1997. Sont nées ensuite Alice (17 ans) et Joe (8 ans).