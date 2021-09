Charlotte Gainsbourg : Soutien-gorge apparent face à Amelle Chahbi qui la joue Mireille Darc...

Le vendredi 10 septembre 2021, Charlotte Gainsbourg a attiré tous les regards sur le tapis rouge du 47e Festival du Cinéma Américain de Deauville. L'actrice revenait tout juste d'une escapade à Venise, à la Mostra.

Présidente du jury aux côtés de Ber­trand Bonel­lo, Del­phine de Vigan, Mik­haël Hers, Garance Marillier, Fatou N'Diaye, Denis Poda­ly­dès, Mar­cia Roma­no et Sebas­tian, la femme d'Yvan Attal a une nouvelle fois choisi un look griffé Yves Saint Laurent - sa maison fétiche - composé d'une minijupe flashy argentée. Pour mettre ses longues jambes en avant, la fille du regretté Serge Gainsbourg a opté pour une paire d'escarpins noirs vernis et a assorti son look d'une veste en tweed laissant apparaitre sa lingerie noire. Un look très sensuel pour l'actrice venue assister à la première du film Dune signé Denis Villeneuve.

Sur le red carpet, la comédienne Amelle Chahbi a également fait sensation avec une robe fourreau noire en velours offrant un impressionnant décolleté sur son dos et sur sa chute de reins. Un remake du style de Mireille Darc dans le film Le grand blond avec une chaussure noire, peut-être ? Maquillée avec un smoky eyes fumé et charbonneux, la comédienne de 41 ans était sublime. D'autres personnalités étaient présentes pour assister à la projection de ce film, inspiré du mythique best-seller de Frank Herbert, comme Cyrielle Clair, Céline Sallette ou encore Brigitte Fossey.

Pour rappel, le jury révélation de ce festival - qui se tient du du 3 au 12 septembre 2021 à Deauville - sera présidé par la comédienne Clé­mence Poé­sy, entourée de ses collègues Céleste Brunn­quell, India Hair, Kacey Mottet-Klein et du rappeur Lome­pal.