Charlotte (Koh-Lanta) en bikini : jugée "trop maigre", elle répond aux messages "désobligeants"

Le 24 août 2021, Koh-Lanta fera son grand retour sur TF1 pour une édition spéciale. Des aventuriers emblématiques s'affronteront dans des conditions encore plus difficiles. Pas de confort ou de riz pour les 20 légendes qui se sont envolées pour la Polynésie française. Si Sam, Claude et Teheiura de sa saison L'île des héros (2020) sont de la partie, Charlotte ne figure pas au casting. Elle se fait en effet discrète à la télévision depuis sa participation. C'est sur Instagram qu'elle préfère partager ses aventures. Et parfois, elle n'échappe pas à quelques critiques.

La jeune femme, qui avait 27 ans au moment du tournage de sa saison, est actuellement en Tanzanie. Et elle ne manque pas de partager quelques photos de son aventure sur le réseau social. Le 3 août 2021 par exemple, elle a pris la pose en bikini, lors de son passage au Maasai Lodge. Et un détail a interpellé les internautes. Certains l'ont jugée trop mince et le lui ont fait savoir en postant un commentaire. Des messages qui ont eu le dont d'agacer Charlotte.

Quelques heures après, l'ancienne aventurière de TF1 a donc souhaité leur répondre. Pour ce faire, elle a posé de dos, toujours en bikini. "Ça sera ma réponse à vos messages presque désobligeants et mal placés sur ma précédente photo. 'Trop maigre', 'hypocrite', 'arrête de maigrir' etc... Bref ces mots et phrases que j'encaisse sans raison. JE SUIS HEUREUSE. Heureusement que je n'ai pas une maladie qui me fait être comme ça parce que vous êtes les pires. Remettez votre conscience en question. Je travaille beaucoup, j'ai un rythme de fou, j'ai perdu du poids et il n'y a rien de volontaire là-dedans. Encore moins le souhait de faire passer un message de maigreur. J'ai autant posté quand j'avais 10 kilos en plus et je continuerai avec 10 kilos en moins", a-t-elle écrit en légende.