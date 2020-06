Charlotte (Koh-Lanta) topless : sa photo osée et clin d'oeil amusant !

Sous le soleil camarguais, la belle Charlotte a profité du bassin et immortalisé cet instant. Assise au bord de la piscine, l'aventurière dévoile sa silhouette de rêve au teint doré en bas de bikini noir... et seins nus ! Toutefois, pas question de s'afficher topless face à ses plus de 120 000 followers sur Instagram. Charlotte cache sa poitrine avec des plantes. "Quand tu as oublié quelque chose (comme un collier par exemple)", a-t-elle écrit en légende. Des mots qui ont fait réagir en commentaire, certains rappelant la sortie de Charlotte et Teheiura malgré leurs deux colliers d'immunité !

La photo a également beaucoup plu à Inès, camarade de camp aux îles Fidji avec qui Charlotte déjeune ce vendredi 26 juin 2020. La jeune femme a commenté le cliché avec des smileys ayant les yeux en coeur. Rappelons que la jolie brune avait elle aussi fait le buzz lorsqu'une partie de son corps avait été dévoilée à l'antenne de TF1. En pleine épreuve dans Koh-Lanta, la culotte d'Inès était devenue... un string mettant en avant ses jolies formes. "Son maillot de bain était tout à fait classique, avait fait observer Denis Brogniart auprès de Télé Loisirs, sauf que lorsque quand vous faites un peu de sport et que vous avez le fessier rebondi, la physique fait que votre maillot rentre un peu dans les fesses. Voilà pourquoi ce maillot de bain n'était pas vraiment adapté et que moi le premier, sitôt ce jeu réalisé, j'ai proposé à Inès de mettre un shorty un peu plus enveloppant."