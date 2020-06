Charlotte Namura clashée et victime d'attaques racistes : elle condamne

Son meurtre a ébranlé le monde entier. Lundi 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans a été tué par un agent de police de Minneapolis (Minnesota), Derek Chauvin, à la suite d'un simple contrôle. Filmé, cet homicide qui a eu lieu sur la place publique fait depuis l'objet de nombreuses manifestations à travers les États-Unis. Mais l'affaire dépasse les frontières et c'est désormais tous les pays qui s'insurgent face à cette violence sous fond de racisme. En France, Charlotte Namura fait partie des personnalités à s'être révoltées sur les réseaux sociaux. L'épouse de Jean-Luc Guizonne a partagé en masse des moyens de protester contre les bavures policières, rappelant au passage le meurtre d'Adama Traore en 2016, décédé à la suite d'une interpellation musclée.

Les interventions de la journaliste sportive lui ont malheureusement valu de recevoir une pluie de commentaires malveillants et toujours plus racistes, dans un climat déjà sous tensions. Via sa story Instagram ce dimanche 31 mai, la belle brune a fait savoir qu'elle ne se laisserait pas atteindre. "Je ne vais pas vous montrer toutes les captures que j'ai reçues, mais bien évidemment vous vous rendez compte que je capture chaque petit zizi qui m'envoie une horreur", explique-t-elle au début avant de conseiller ses abonnés de faire de même : "Ne vous laissez pas faire si jamais des gens viennent comme ça. Leurs histoires d'intimidation ne fonctionnent plus sur personne. Tous les racistes, tous les fachos de la planète sont en train de s'éteindre, je l'espère en tout cas, comme de vulgaires cafards dans de l'eau de javel. Donc ça résiste encore un peu, mais la vérité, c'est qu'on ne va plus du tout se laisser faire."

Parmi ses détracteurs, Charlotte Namura a notamment évoqué un certain Damien, sportif professionnel et particulièrement virulent à son égard. "Ah oui d'ailleurs, il y a un sportif, du prénom de Damien, qui est venu m'envoyer un message horrible, donc j'ai bien évidemment envoyé un message à ses sponsors histoire que tout le monde puisse être au courant que les valeurs du sport chez Damien, c'est pas trop ça !", prévient-elle. En guise de conclusion, elle salue le courage de "ceux qui prennent la parole sans se laisser submerger par l'émotion" autour de ces affaires terribles. "Je félicite tous ceux qui arrivent à le faire, qui le font, qui montrent l'exemple. J'espère qu'on va dans la bonne direction. Parce que penser qu'en France c'est mieux, c'est clairement se tromper. (...) Donc à un moment donné, c'est terminé, la fête est finie, ça va s'arrêter là, et puis on va commencer à montrer qu'on est une autre génération qui est bien plus propre que ça." C'est tout ce qu'on espère !