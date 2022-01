Cher en couple avec Tom Cruise : "Ça a été chaud, voire torride"

Les fans de Cher seront ravis d'apprendre qu'Arte diffuse Les sorcières d'Eastwick ce lundi 24 janvier en première partie de soirée. Au casting du film fantastique signé George Miller, la chanteuse américaine, mais aussi Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon. Cher y campe le personnage d'Alexandra Medford, célibataire en quête de l'amour. Lors d'une soirée entre copines, le trio d'actrices dresse le portrait de l'homme idéal qu'elles voient apparaître en voisin le lendemain de leur petite sauterie. Si l'interprète de Believe n'a jamais côtoyé son partenaire Jack Nicholson hors caméra, un autre célèbre acteur a eu cette chance : Tom Cruise. La rencontre a lieu en 1985, le jour du mariage de Madonna avec Sean Penn. Une histoire restée secrète très longtemps et que la différence d'âge n'a pas compromise.

A l'époque, Tom Cruise a 22 ans, Cher en a 37. Mais entre eux, l'amour résonne comme une évidence : "C'était il y a très longtemps et aucun d'entre nous n'en a jamais parlé et je ne sais pas pourquoi, précisait l'artiste dans une interview pour Snakkle.com. Quand nous étions ensemble, c' était une personne très discrète. Il l'a toujours été jusqu'à ces derniers temps. Il n'en a pas parlé, je n'en ai pas parlé. Je l'aimais quand même, il était incroyable." Elle ne tarit pas d'éloges sur son ancien partenaire. En 2013 face à Andy Cohen dans Watch What Happens Live, Cher avait indiqué que Tom Cruise figurait dans le "top 5" des hommes qu'elle avait fréquentés : "Il n'était pas scientologue à l'époque... C'est un garçon formidable. La personne que j'ai connue était un homme formidable et adorable. Ça a été assez chaud voire torride pendant une petite minute".

La romance n'aura finalement pas excédé les trois ans en raison de leurs emplois du temps chargés : "C'était après Risky Business et juste avant The Color of Money. Je ne pouvais pas aller à Chicago [Tom Cruise s'y trouvait, ndlr] et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase." S'ils ont depuis chacun connu de belles histoires d'amour, Cher et Tom Cruise sont tous les deux célibataires. L'ex-mari de Katie Holmes a préféré mettre un terme à la relation qu'il entretenait avec Hayley Atwell, sa partenaire dans Mission Impossible 7. Un retour de flamme des années après pourrait bien arriver. Jennifer Lopez et Ben Affleck l'ont prouvé.