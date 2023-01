Chimène Badi victime d'anorexie et de boulimie, elle évoque enfin sa lutte : "Les gens ne le savent pas..." (EXCLU)

Elle chante Piaf avec son âme. Le 20 janvier 2023, Chimène Badi a dévoilé un sublime album dans lequel elle reprend les plus beaux titres de son idole. A sa façon, la chanteuse de 40 ans interprète L'Hymne à l'amour, L'homme à la moto ou encore Non, je ne regrette rien, le premier extrait qu'elle a dévoilé au public. Mais parmi ses fans, beaucoup ne se questionnent pas que sur la qualité incroyable de ses cordes vocales. Certains continuent à se poser des questions sur son apparence physique, ce que l'artiste parvient à prendre avec beaucoup de philosophie.

Cette perte de poids, elle date quand même d'un moment

Confrontée aux recherches Google les plus fréquentes, la concernant, Chimène Badi n'a pas été surprise en constatant que revenait souvent le terme "transformation physique". "Je chante surtout, j'ai plein de choses intéressantes à raconter, rappelle la compagne de Julien. Je suis drôle, je suis hyper vivante, j'aime la vie, et c'est vrai que c'est dommage de toujours ramener tout ce que je peux faire à mon physique. Je sais pas, j'ai perdu 30 kilos comme plein de nénettes lambda. C'est la vie, y a des hauts, y a des bas. Il y a des moments où c'est un peu plus difficile, il se passe des choses. Moi j'ai été malade de boulimie et d'anorexie, pour être très claire, ça, les gens ne le savent pas. Mais cette perte de poids, elle date quand même d'un moment, ça ne fait pas un an. J'ai le sentiment qu'on ne s'y habitue pas, et c'est pas grave."

Chimène Badi préfère se concentrer sur son art. Elle a récemment rempli la salle mythique de l'Olympia de Paris pour présenter ce nouvel opus musical, dans lequel elle chante Piaf, le 22 janvier dernier. Il y a, pourtant, une chose qui continue à l'agacer : les publicités mensongères qui utilisent son visage pour vanter les mérites de produits minceur soit-disant miraculeux. "On vous dit que tel artiste a pris tel médoc. Et ça c'est important que je le dise, ce n'est pas le cas, c'est vraiment des bêtises, souligne-t-elle. Je dis juste que si vous voulez perdre du poids, là je parle en général aux femmes, aux hommes, il faut prendre soin de soi. Soin de sa tête, de sa personne, aller faire du sport et manger bien. Je vous assure que c'est la réalité..."

