Chloé Jouannet : Accident de pantalon et fesses à l'air, elle montre tout !

Chloé Jouannet n'arrête pas depuis plusieurs semaines. La comédienne enchaîne les événements officiels de télé et de cinéma, court les soirées et fait la promotion de la prochaine saison de Derby Girl déjà disponible sur France TV Slash.

Dernier coup de pub en date : son passage dans l'émission Culture Box présentée par Daphné Bürki. Entourée de la chanteuse Patricia Petibon, de l'humoriste Mehdi Djaadi ou encore du groupe électro pop Deluxe, Chloé Jouannet s'est laissée aller et elle s'est éclatée ! Littéralement. En sortant de studios où l'émission était enregistrée, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet s'est rendue compte qu'elle ne manquait pas d'air puisqu'un énorme trou s'était formé sur son pantalon, au niveau de ses fesses.

La jeune femme de 24 ans, pleine d'autodérision et fan d'humour, s'est moquée d'elle-même en dévoilant le résultat de cette mésaventure à ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux (voir le diaporama) : "Et juste parce que je ne peux pas partager ça avec vous. Voilà ce qu'il s'est passé en sortant de l'émission, écrit-elle. Merci la vie." Chloé Jouannet dévoile son derrière, visible dans la brèche que sa couture de pantalon a laissé derrière elle après s'être fait la malle. Un souvenir qui restera à jamais gravé désormais.

Chloé Jouannet peut relativiser. La compagne de Sandor Funtek aurait pu vivre une humiliation publique du genre en montant les marches du festival Canneséries auquel elle a assisté ces derniers jours pour Derby Girl. En robe transparente et ventre à l'air, la comédienne a monté les marches telle une reine sans aucun pépin de look. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Bien avant elle, de grandes stars du cinéma ont vécu le supplice de l'accident de robe en montant les marches du festival de Cannes, donc devant tout le monde : Sophie Marceau, Elsa Zylberstein, Laetitia Casta... Quand on voit les carrières qu'elles ont menées, ces petits couacs sont peut-être des porte-bonheur finalement !