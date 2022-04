Chloé Jouannet victime d'un malaise : un accident évité de justesse en plein tournage

Le 16 mars dernier, les Français ont pu se replonger dans l'horreur qu'a été l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019 avec la sortie du film Notre-Dame brûle réalisé par Jean-Jacques Annaud. Au casting, on y retrouve notamment Chloé Jouannet dans l'un des rôles principaux pour raconter heure par heure l'événement le plus important qui a touché la cathédrale. Si la réalité de l'histoire est déjà terrible, le tournage l'a également été pour la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet.

En effet, de passage dans l'émission Buzz TV pour promouvoir la saison 2 de la série Derby Girl disponible sur la plateforme France TV Slash, Chloé Jouannet a confié avoir vécu une belle frayeur sur le tournage de Notre-Dame brûle. "Je suis très claustro et je jouais une pompière. Il y avait une scène où on devait rentrer dans la cathédrale, dans un petit escalier, et ça, je n'ai pas aimé, vraiment", a-t-elle expliqué. Très mal à l'aise, la jolie blonde a fini par être victime d'une grosse crise d'angoisse. "L'escalier était extrêmement petit, [on était] dans le noir, avec la fumée, et là je suis arrivée en haut, je suis tombée dans les pommes, a-t-elle raconté. En plus, je me souviens, il y avait des fils électriques. Au moment où j'ai commencé à faire un malaise, un des pompiers qui était là, toujours présent avec nous, m'a dit : 'Attention, tu ne vas pas, en plus, te prendre un court-jus'".

Chloé Jouannet a néanmoins réussi à dépasser sa phobie pour terminer la scène. Une vraie victoire pour l'actrice. "Finalement, j'ai réussi à aller au-delà, donc, du coup, c'était chouette aussi, mais c'était quand même l'un des moments plus intenses", a-t-elle conclu sur le sujet.

À seulement 24 ans, Chloé Jouannet commence à se construire une jolie carrière. Fait étonnant pour la chérie de Sandor Funtek qui est tombée dans la comédie un peu par hasard comme elle l'expliquait au Parisien. Tout a commencé en 2009, avec le film Lucky Luke dans lequel jouait sa mère. "Une heure avant de tourner, la comédienne n'était pas là, le réalisateur a demandé : 'Qui peut jouer Alexandra jeune ?' Tous les yeux du plateau se sont braqués sur moi", avait-elle confié. Après cette première expérience, Chloé Jouannet a eu l'opportunité de refaire ses preuves pour Avis de Mistral avec Jean Reno, mais sans grande motivation. "Sur le tournage, je me déconcentrais, je trouvais ça long... J'avais 15 ans, je n'avais pas envie de travailler. Je me suis laissée du temps en grandissant", avouait-elle.