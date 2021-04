Chloé (Top Chef 2021) mariée à sa belle Gaëlle : "C'est une femme de footballeur !"

Après un joli parcours, Chloé a été éliminée de Top Chef 2021 lors de l'épisode exceptionnellement diffusé jeudi 1er avril. Mais cette cheffe indépendante de 34 ans peut compter sur le soutien de ses proches, notamment sa femme Gaëlle et leur petite fille Olga. Le couple a été d'un coup d'un seul projeté vers la lumière lors de la participation de Chloé au célèbre concours culinaire de M6 . Pour Purepeople.com, la candidate éliminée se livre sur cette notoriété soudaine.

"Je ne m'y attendais pas trop, ce n'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Les réseaux sociaux, je pense que ça sert aussi à montrer quand on est content de ce qui se passe. J'ai 34 ans, je suis d'une génération qui vit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc partager la joie de m'être mariée à la femme que j'aime, ça fait partie du truc, comme n'importe quel couple", confie Chloé Charles.

Du côté de la belle Gaëlle, qui a porté leur fille Olga durant neuf mois, "ne le vit pas si mal" d'après la cheffe. "C'est une nouveauté dans notre couple qu'il faut qu'on gère mais ce n'est pas si compliqué. Je suis juste passée à la télé dans Top Chef, j'étais quand même déjà un petit peu médiatisée avant...", confie Chloé. Et de révéler le surnom amusant qu'elle (et d'autres) donnent à son épouse : "Après, c'est vrai qu'on en rigole, on appelle Gaëlle la femme de footballeur (rires)."

Chloé (Top Chef 2021) : "Je reste à ma place, je suis cuisinière"

L'acolyte de Mohamed dans la brigade rouge d'Hélène Darroze a de l'humour, mais surtout "les pieds sur terre". "Il faut réaliser que je ne suis pas une footballeuse ni une actrice. Je reste à ma place, mon métier c'est cuisinière. Je n'ai pas pour objectif d'être quelqu'un d'autre que ce que je ne suis réellement", conclut-elle.

Rappelons que Chloé publiait sur les réseaux sociaux son quotidien, avec Gaëlle. Lorsqu'elle a officialisé sa participation à Top Chef 2021, forcément, ces photos intimes partagées au départ à quelques followers ont été vues par un plus grand nombre. Leur mariage en mai 2019, la grossesse de Gaëlle puis la naissance de la petite Olga en décembre 2020, tant de belles nouvelles partagées en photos qui pourraient bien faire évoluer les mentalités. "Cela a un côté militant d'exposer un couple homosexuel comme quelque chose de tout à fait banal", confiait Chloé à nos confrères de Télé Loisirs début mars.

