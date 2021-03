Top Chef 2021 : Pourquoi il n'y a pas d'épisode ce mercredi 31 mars

Depuis le 10 mars 2021, coup d'envoi de la douzième saison de Top Chef, les téléspectateurs suivent le concours culinaire sur M6 chaque mercredi. Un rendez-vous qui réunit toutes les semaines de nombreux fidèles. Mais ce mercredi 31 mars, pas d'épisode sur la Six ! Explications...

Pas de cuisine sur M6 ce jour, mais du sport ! En effet, la chaîne diffuse le rencontre footballistique entre l'équipe de France à la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit là du troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde, prévue au Qatar en 2022. La grille des programme de la Six est perturbée, et c'était prévisible. Depuis janvier 2018, M6 et TF1 se partagent les droits de diffusion des matchs des Bleus, et ce jusqu'à la compétition internationale. La Une transmettait déjà sur ses antennes différentes rencontres de football. De son côté, M6 a récupéré une partie des matchs de l'équipe de France deux ans après avoir diffusé l'Euro 2016 qui lui avait permis d'enregistrer de véritables records d'audience !

Ce mercredi 31 mars, la France sera derrière les Bleus, espérant une victoire contre la Bosnie-Herzégovine. Mais dès jeudi 1er avril 2021, les fidèles de Top Chef retrouveront leur programme adoré. En effet, le huitième épisode du concours culinaire sera diffusé avec un jour de décalage, mais toujours à 21h05.

Après les départs d'Adrien, Yohei, Jarvis, Mathieu, Pierre, Bruno, Pauline et Charline la semaine passée, c'est au tour d'un autre candidat d'être éliminé... Et ce n'est pas tout ! La soirée sera également marquée par le retour de deux anciens participants évincés, Pierre et Bruno, qui tenteront de réintégrer la compétition. Aussi, les candidats encore en lice auront l'honneur de cuisiner pour Christophe Pelé, jeune chef plein de talent et d'audace à la tête d'un restaurant doublement étoilé dans un grand hôtel parisien. Aussi, les brigades sont dissoutes, et les candidats ont pour mission d'en réintégrer une. Un épisode qui promet !

Rendez-vous donc jeudi 1er avril 2021 dès 21h05 sur M6 afin de suivre le prochain épisode de Top Chef 2021 avec Stéphane Rotenberg à la présentation.