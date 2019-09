Chris Brown : Il envoie à Rihanna un message coquin, les fans furieux

L'histoire sans fin

Immédiatement, les fans de la jeune Barbadienne s'en sont pris au chanteur de 31 ans avec des commentaires tous plus polis les uns que les autres. Dans le lot de réactions, on peut lire : "Reste loin d'elle !!!", "Laisse la tranquille !!" et même un charmant : "Dégage d'ici !" Plutôt clair. L'homme ne semble pas faire l'unanimité parmi les fans de Rihanna.

Mais on les comprend un peu. En couple de 2006 à 2009, l'interprète de Excuse me miss avait été accusé de violences conjugales envers Riri. Dans la soirée du 8 février 2009, il avait frappé sa compagne, qui souffrait de morsures et de contusions (photos à l'appui). Après un procès, le chanteur s'était ensuite retrouvé en liberté conditionnelle et devait respecter des mesures d'éloignement vis-à-vis de la jeune femme. Mais rebelote en 2012 lorsque l'interprète d'Umbrella donnait une seconde chance à son ex. Malgré tout, leur relation ne durera pas et s'arrêtera quelques mois plus tard.