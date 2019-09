Rihanna enceinte ? Après son apparition au Diamond Ball, ses fans s'emballent

Une robe moulante et une petite phrase glissée sur le tapis rouge : il n'en fallait pas plus pour déclencher une vive rumeur de grossesse. Le 12 septembre 2019 à New York, Rihanna a donné son Diamond Ball annuel, un gala de charité visant à récolter des fonds pour sa fondation qui vient en aide aux enfants dans le besoin. Mais depuis cette apparition, des fans de la star sont persuadés qu'elle est enceinte.

Au cours d'une interview accordée au magazine Essence lors du photocall de la soirée, Rihanna a affirmé : "Je suis une femme noire. Je suis née d'une femme noire, elle-même née d'une femme noire, elle aussi née d'une femme noire, et je vais donner naissance à une femme noire. C'est ce que je suis. C'est au coeur de ce que je suis, aussi bien dans l'âme que dans l'ADN. Et je défends toujours ce en quoi je crois, qui j'aime, je connais et respecte." Un commentaire à l'origine d'un véritable emballement du côté des fans de la star de 31 ans. Ceux-ci ont même cru distinguer un début de ventre rond sur les photos issues du gala, pour lequel l'interprète a enfilé une robe sirène de velours noir signée Givenchy Haute Couture.