Chris Evans reçoit un DM d'une célèbre chanteuse, alcoolisée, et lui répond avec humour

C'est Lizzo elle-même qui a révélé leur échange dans une vidéo TikTok hilarante, postée lundi 19 avril et qu'elle a très justement intitulée : "N'envoyez pas de messages privés quand vous êtes saouls les enfants...". Dans cette courte vidéo, la chanteuse de 32 ans montre à quel point elle apprécie Chris Evans et surtout sa réponse, en reprenant les paroles de la TikTokeuse Tatayanna Mitchell : "La raison pour laquelle je suis en colère, c'est que je sais que je ne pourrai pas l'épouser et honnêtement, ça me fait très mal, parce que, bon sang, papa, c'est une espèce rare, aucun doute là-dessus".