Chris Evans brise le silence après avoir dévoilé une photo de son pénis

Contrairement à des milliers de femmes, Chris Evans n'a pas besoin d'être victime de chantage pour leaker ses propres nudes. Samedi après-midi, l'acteur américain a malencontreusement publié une photo de son sexe en érection dans sa story Instagram, alors que personne n'avait demandé à voir ça. Sans s'excuser, l'interprète de Captain America - forcément suivi par des millions d'enfants - a réagi sur Twitter. "Maintenant que j'ai votre attention... Votez le 3 novembre !", a-t-il écrit, en faisant référence à la prochaine élection présidentielle américaine.

Même si on voulait y échapper, cette affreuse capture d'écran a tourné massivement sur les réseaux sociaux. On y voyait la galerie photo de son téléphone... et l'une des photos miniatures n'aurait jamais dû se trouver là. Chris Evans a bien essayé de supprimer le cliché en question de sa story Instagram, mais il était déjà trop tard. Une rare solidarité s'est alors rapidement mise en place autour de l'acteur. Les internautes ont rappelé qu'il souffrait d'anxiété et ont partagé massivement des photos "normales" de lui pour noyer les photos de son sexe dans la masse.

Malgré son erreur - qui aurait provoqué un bien plus large scandale s'il avait été une femme -, l'acteur a reçu le soutien de nombreuses personnalités. À commencer par Mark Ruffalo. "Mec, pendant que Trump est dans le bureau ovale, il n'y a rien que tu puisses faire qui serait embarrassant", a plaisanté l'interprète de Hulk. "Le respect du public pour la vie privée de Chris Evans et de ses sentiments est merveilleux. Est-ce que ce ne serait pas cool si on pouvait traiter les femmes de la même manière lorsque des choses comme ça leur arrivent ?", a tweeté Kat Dennings, qui joue Darcy Lewis dans Thor.

Zendaya, Jennifer Lawrence, Bella Thorne... tant d'actrices du même rang que Chris Evans ont subi l'humiliation et le jugement lorsque leurs photos privées ont été leakées.