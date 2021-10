Chris Marques et Shy'm : Leur 1re rencontre totalement répugnante

Chris Marques est actuellement sur tous les fronts. Le champion de salsa de 43 ans est non seulement à l'antenne chaque semaine sur TF1 avec la onzième saison de Danse avec les stars mais il se trouve également en librairie avec la sortie de son livre Si seulement vous saviez. Un ouvrage autobiographique dans lequel il retrace son parcours marqué par la maladie. Chris Marques est depuis sa parution invité à le défendre un peu partout dans les médias et il a notamment accepté une interview pour Voici, parue ce vendredi 15 octobre 2021. Nos confrères en ont profité pour le questionner sur ses premières années dans Danse avec les stars. Et plus particulièrement sur un grand moment qu'il a vécu avec Shy'm, à savoir le jour où il a vomi devant elle.

À l'époque, en 2011, la chanteuse de 35 ans était candidate en binôme avec Maxime Dereymez. "Oh la la, quelle histoire ! C'était sur la saison 2, j'étais directeur artistique, on tournait les dix portraits de la saison en trois jours, j'étais épuisé. Shy'm était la dernière à enregistrer, il était trois heures du matin... Quand elle est entrée sur scène, j'ai hurlé : 'Trouvez-moi un seau !' et j'ai vomi devant elle. Pour une première rencontre, ça crée des liens...", s'est souvenu avec amusement Chris Marques. Un comble en revanche pour Shy'm qui a... la phobie du vomi. "Dans des situations à risques, comme les gens saouls ou les sorties de bar, j'ai tendance à raser les murs ou à faire très vite, je suis un peu vomitophobe", confiait-elle au Parisien en 2015.

Heureusement, ce petit moment de malaise n'a pas complètement rebuté Shy'm pour la suite de la compétition. Cette année-là, c'est même elle qui a soulevé le trophée. Après quoi, elle a fait partie du jury des saisons 3, 4, 9 et 10. Chris Marques est quant à lui le seul à avoir toujours gardé sa place depuis le lancement de l'émission en 2011, ne manquant aucune saison. Pour cette onzième édition, il est accompagné de petits nouveaux, à savoir François Alu, Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova.