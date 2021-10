"Des moments de désespoir intense" : Chris Marques longtemps malade et confronté à une erreur médicale

Chris Marques a toujours été complètement transparent sur la maladie dont il a souffert pendant dix ans (de ses 21 ans à ses 31 ans). Le danseur était atteint à l'époque d'un syndrome de fatigue chronique, aussi connu sous le nom de fibromyalgie. Une maladie dont il parle dans son livre Si seulement vous saviez paru le 6 octobre 2021 aux éditions Flammarion.

"Les premiers signes c'est dans les années 2000, ça démarre tout simplement avec une infection virale et cette infection laisse des séquelles qui ne me quittent plus. Je continue à être malade pendant des semaines, et ces semaines deviennent des mois, et ces mois deviennent des années", a résumé Chris Marques pour Jean-Marc Morandini sur CNews mardi 12 octobre.

Si aujourd'hui, le juré de Danse avec les stars est totalement sorti d'affaire grâce à un suivi efficace, cela n'a pas toujours été le cas. Avant de mettre le doigt sur son problème, les médecins lui ont même fait de mauvais diagnostics. On lui a notamment assuré qu'il était touché par le sida. "Mais quand vous ne saviez pas ce que vous aviez - parce qu'il y a eu plusieurs hypothèses, à un moment on croit même que vous avez le sida, c'est ce que vous dit un médecin - vous vous disiez quoi ? Vous vous disiez que c'était peut-être le destin ? Vous étiez fataliste, ou vous étiez combattant ?", l'a interrogé Jean-Marc Morandini. Et pour Chris Marques de se confier sur sa résilience : "Je ne me suis jamais posé la question en me demandant si c'était la fin. Il y a eu des moments de désespoir intense certes, mais jamais je me suis demandé si j'allais tout arrêter."

C'est d'ailleurs pourquoi il n'a jamais songé à mettre fin à sa carrière de danseur. "Je ne pouvais pas l'imaginer. J'ai eu l'occasion de changer de métier et d'avoir une vie formidable aux États-Unis dans le commerce électronique mais ce n'était pas possible pour moi. Ce que je voulais c'était créer, faire plaisir aux gens, faire du spectacle, danser, c'était ça ma vie, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire d'autre", a-t-il expliqué. Chris Marques a assurément bien fait de ne pas baisser les bras, lui qui a fini par devenir triple champion de salsa avec sa fiancée Jaclyn.