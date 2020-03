Shy'm bientôt de retour dans Danse avec les stars ? "Ça sera compliqué..."

Ce jeudi 12 mars 2020 est un grand jour pour Shy'm. La chanteuse de 34 ans va faire ses premiers pas en tant que comédienne dans la saison 10 de la série Profilage (TF1). Elle y incarne Elisa Bergman, une psychocriminologue quelque peu mystérieuse. Il s'agissait là d'un nouveau challenge pour la jolie brune qui envisageait depuis longtemps de se lancer dans la comédie. Bien que certaines scènes aient été compliquées à tourner, comme les scènes intimes, Shy'm est plus que ravie d'avoir rejoint l'aventure au côté notamment de Philippe Bas.

Dans le nouveau journal du Parisien paru ce jour, elle évoque son coaching accéléré, son personnage, ainsi que ses angoisses des premiers jours. En outre, un sujet en particulier a intéressé nos confrères : Danse avec les stars. Car oui, après avoir remporté haut la main la compétition en 2011, la belle a gagné sa place dans le jury. Ces deux dernières années, elle faisait ainsi part de son expérience de danseuse auprès des nouveaux candidats. Mais sera-t-elle de retour lors de l'édition 2020 ? Elle répond : "Ça sera compliqué de dire non si on me sollicite de nouveau."

Encore faut-il qu'il y ait une onzième saison. Chaque année, nombre d'internautes regrettent qu'il n'y ait pas de véritables "stars" à proprement parler au casting du show. Des critiques récurrentes qui ont pour conséquence de faire baisser les audiences. En 2019, le programme présenté par Camille Combal ne dépassait pas la barre des 4 millions de téléspectateurs, la pire audience depuis le tout début. Pour autant, Shy'm ne semble pas plus inquiète que ça quant à l'avenir de Danse avec les stars. "Je crois qu'il va y avoir une autre saison qui arrive et si ça devait s'arrêter, j'imagine que je serai au courant."