Chris Noth (Sex and the City) accusé de viol : l'acteur quitté par sa femme ?

Cette même Page Six affirmait en décembre dernier que le mariage de Chris Noth et Tara Wilson a été grandement fragilisé par les accusations de viols contre Chris. "Tara est en colère et tout ne tient qu'à un fil. Elle veut seulement protéger les enfants. C'est sa priorité", a confié un informateur au site américain, en faisant allusion aux deux enfants de Tara Wilson et Chris Noth, Orion et Keats (13 ans et bientôt 2 ans).

Chris Noth est accusé d'agressions sexuelles et de viols par deux femmes, aujourd'hui âgées de 40 et 31 ans. Elles ne se connaissent pas et ont livré leurs témoignages sans savoir qu'il existait une autre victime présumée.

La première affirme avoir été agressée à Los Angeles, en 2004. Elle avait 22 ans au moments des faits et travaillait dans une entreprise en lien avec des célébrités... dont Chris Noth. L'interprète du personnage de Mr Big lui aurait offert un livre en passant à côté de son bureau, en lui demandant de venir le lui rendre à son domicile. Une fois sur place, il l'aurait propulsée sur un lit et l'aurait violée. "C'était très douloureux et j'ai crié : 'Arrêtez !'. Et il ne l'a pas fait. J'ai dit : 'Pouvez-vous au moins mettre un préservatif ?' et il s'est moqué de moi", s'est souvenue la victime présumée au Hollywood Reporter. La seconde plaignante serait tombée dans les filets de Chris Noth à New York en 2015.

Chris Noth et Tara Wilson ont été vus ensemble pour la dernière fois le 8 décembre dernier, à l'avant-première de la série And Just Like That..., la suite de Sex And The City.