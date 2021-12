Chris Noth accusé d'agressions sexuelles et de viol : le geste fort de sa femme Tara, son mariage en danger

Les accusations de viols envers Chris Noth ont provoqué un séisme virtuel. Des centaines de millions de fans ont fantasmé sur sa relation fictive avec Sarah Jessica Parker dans Sex And The City. En réalité, l'acteur pourrait perdre son mariage et sa famille.

L'info est signée Page Six. Citant une source restée anonyme, le site américain affirme que l'union de Chris Noth et Tara Wilson a été grandement fragilisée par les accusations de viols contre Chris. "Tara est en colère et tout ne tient qu'à un fil. Elle veut seulement protéger les enfants. C'est sa priorité", a confié l'informateur de Page Six, en faisant allusion aux deux enfants de Tara Wilson et Chris Noth, Orion et Keats (13 ans et 18 mois).

Chris Noth et Tara Wilson ont été vus ensemble pour la dernière fois le 8 décembre dernier, à l'avant-première de la série And Just Like That..., suite de Sex And The City. Depuis cet événement, Chris est resté à New York et son épouse s'est envolée pour leur domicile, dans le quartier de Sherman Oaks, à Los Angeles. Aperçue lundi 20 décembre 2021, Tara ne portait pas son alliance.