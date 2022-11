Chris (Star Academy) "insupportable" et "dédaigneux" : son altercation avec Stanislas qui ne passe pas !

Ce mardi 8 novembre 2022, TF1 a diffusé une nouvelle quotidienne de la Star Academy. Et surprise, de vives tensions ont éclaté entre Chris et Stanislas, qui étaient pourtant comme les deux doigts de la main quelques jours auparavant.

Mais que c'est-il passé entre les deux élèves ? Alors qu'ils forment un binôme de choc depuis le début de l'aventure, Chris et Stanislas se sont à peine échangés la parole au réveil. "Ces derniers jours, Chris et moi on est un peu moins en binôme et je n'arrive pas trop à le comprendre et à savoir pourquoi il est un peu distant. Moi je suis dans mon truc, pas le temps de se laisser embrouiller par des énergies, des histoires ou je ne sais quoi", a ensuite lancé Stan en salle d'interview. Lors du cours de sport, alors que des duos devaient être formés, ils ont donc fait le choix de se mettre avec d'autres personnes. "J'ai pris ce besoin de m'éloigner un peu du binôme avec Stan parce que je ne suis pas en accord avec les énergies que je ressens de lui et je ne le comprends pas du tout", s'est justifié Chris.

Une fois ce cours terminé, de nouvelles tensions ont éclaté après que Chris a lancé à Stan qu'il faisait "trop le malin" car il lui reprochait de lui avoir mal parlé. Une critique que n'a pas comprise son ancien ami. Agacés, les deux hommes se sont vite isolés dans l'une des chambres pour s'expliquer. Stanislas a tout d'abord confié que beaucoup de choses l'avaient troublé le concernant et qu'il avait l'impression que dès qu'il venait vers lui, il était froid. De son côté, Chris lui a reproché de délirer avec tout le monde et de ne plus le calculer. "J'ai le même sentiment depuis deux jours", lui a répondu Stan. Une discussion de sourd en somme.

Sur Twitter, nombreux sont ceux à avoir réagi à cette altercation et à avoir pris parti pour Stanislas. "Regardez le personnage détestable qu'est Chris après Louis maintenant Stan", "Team Stan à 100%, Chris a osé lui dire 'j'crois que t'es assez intelligent pour comprendre ça'. Je suis CHOQUÉE c'est super dédaigneux", "Chris est tellement désagréable qu'il m'oblige à défendre Stan", "Chris il a 28 ans ou 14 ans. Il fait trop le gamin , Stan a rien fait", "Chris il a pété un plomb sérieux. Je suis pas forcément fan de Stan mais là il a rien fait. Pourquoi Chris l'agresse comme ça.. A moins qu'il y ait un truc qu'on ait pas vu", "Chris devient insupportable, je soutiens Stan", a-t-on notamment pu lire.