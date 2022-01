Christelle (Koh-Lanta) attristée par la mort d'une proche partie trop tôt : message déchirant...

Et l'ancienne compagne de l'animateur Alexandre Debanne d'en dire plus sur le sujet tout en faisant de la prévention : "Il t'es tombé dessus en 2017, il t'a laissé croire que ça irait et il est revenu à la charge, f*** the cancer ! 1 femme sur 8 développera un cancer du sein, téléchargez l'application gratuite de @keepabreasteu pour apprendre les gestes simples de l'auto-palpation ! 'Plus une tumeur est détectée tôt, plus il y'a des chances de guérison !' Aujourd'hui, pour ton départ, j'ai ressenti tout l'amour et les bonnes âmes que tu as su rassembler autour de toi si naturellement... Tu manques terriblement."

Rappelons que l'ancienne camarade de Claude, Coumba ou encore Teheiura dans Koh-Lanta, La Légende – édition qui s'est terminée sans gagnant en raison des tricheries qui ont éclaboussé le programme de TF1 – est très impliquée dans la sensibilisation et la prévention du cancer du sein à travers les raids Défi d'Elles, notamment, qu'elle organise.