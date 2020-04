Christian Bonnet : Mort de l'ancien ministre de l'Intérieur sous VGE

Quelques jours après avoir appris la mort de Patrick Devedjian, la classe politique rend cette fois hommage à l'ancien ministre de l'Intérieur Christian Bonnet. Celui qui fut nommé à ce poste sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, est mort mardi 7 avril 2020 à l'âge de 98 ans dans une maison de retraite de Vannes dans le Morbihan, a annoncé mercredi sa famille à l'AFP

Il s'est éteint de "sa belle mort", a indiqué sa petite-fille Aziliz de Veyrinas, précisant qu'aucun cas de Covid-19 n'a été constaté dans l'Ehpad où il résidait ; de nombreux anonymes et des personnalités s'inquiètent depuis plusieurs jours des conditions de vie et de la lutte contre le coronavirus dans des établissements de ce genre. Cet homme qui racontait "être entré en politique comme on entre en religion" continuait à s'intéresser à la chose publique après 46 ans de carrière même s'il n'avait plus d'engagement, a témoigné auprès de l'AFP un autre membre de sa famille.

Il faut dire que la carrière de Christian Bonnet parlait pour lui pour démontrer son goût de la politique : il avait notamment été neuf ans au gouvernement, sous les présidences de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Il avait occupé de nombreuses fonctions comme secrétaire d'État au Logement et à l'Agriculture, ministre de l'Intérieur, député du Morbihan et sénateur du Morbihan mais aussi maire de Carnac et conseiller général de Belle-Ile-en-Mer. Cet ancien de la faculté de droit et de Sciences-po Paris avait eu six enfants, dont trois sont décédés.

L'actuel ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui a rendu hommage sur Twitter. "Avec le décès de Christian Bonnet, notre pays perd un républicain opiniâtre et un serviteur de l'État exigeant. De ce Morbihan à qui il donna tant à la @Place_Beauvau, il laissera le souvenir d'un élu visionnaire et d'un homme de valeurs. En pensée avec sa famille et ses proches", a-t-il écrit.

Toutes nos condoléances à la famille.