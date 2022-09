Christian Quesada s'en prend à Jean-Luc Reichmann : une lettre qu'il aurait envoyée à son ex dévoilée

L'affaire vient de prendre une tournure inattendue. En liberté conditionnelle depuis le mois de mars 2021, Christian Quesada a été reconduit en prison, à Perpignan. L'ex-star des 12 Coups de midi, qui avait été condamné pour corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques, aurait manqué à certaines de ses obligations, comme de se présenter aux rendez-vous avec son contrôleur judiciaire. Qui plus est, de nouvelles images pédocriminelles auraient été découvertes.



En attendant d'en savoir plus, Guillaume Genton a déjà pu mettre la main sur des documents qui en disent long sur l'état d'esprit dans lequel était Christian Quesada lorsqu'il était en prison de 2019 à 2021. Celui qu'on surnommait "le professeur" sur TF1 aurait apparemment eu beaucoup de rancoeur envers Jean-Luc Reichmann, animateur des 12 coups de midi avec qui il était devenu très proche. Mais, scandalisé par les actions de son protégé, le compagnon de Nathalie Lecoultre n'avait plus du tout souhaité en entendre parler. "Je suis assez déçu des réactions de certaines personnes qui disaient être des amis, des témoignages bidons juste pour briller sans même connaître la moindre information. Reichmann par exemple qui est bien bien loin de ce que je pensais", aurait écrit Christian Quesada dans une lettre adressée à son ex petite amie Sabrina lorsqu'il était incarcéré.

A travers cette lettre, le père de famille en aurait également profité pour faire une déclaration à cette fameuse ex. "Il dit : 'Sabrina, je souhaite en finir avec mes addictions. Je serai en totale acceptation de la sanction prononcée. Je veux te rassurer d'une chose très importante. Oui, j'ai été sincère avec toi (...) tu es même la seule qui m'a apporté du mieux être et je serai toujours très reconnaissant pour cela", a encore rapporté Guillaume Genton dans Touche pas à mon poste. Enfin, Christian Quesada en aurait dit plus sur son quotidien en prison : "Je continue à aller bien, je mange, je dors, je lis, je regarde le sport sur Canal+. Je t'embrasse, à très vite. Christian". Myriam Palomba, elle aussi présente sur le plateau de TPMP mardi soir, a néanmoins rappelé qu'il avait "passé un sale quart d'heure en prison parce qu'il était énormément insulté par tous les prisonniers, placé souvent en isolement..."