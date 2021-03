Christian Quesada : Son frère a mis la main sur ses cadeaux des 12 Coups de midi

Pendant presque un an, du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, Christian Quesada s'est imposé comme le plus grand Maître de midi du jeu Les 12 coups de midi. Ce n'est que deux ans plus tard, en 2019, que son record a été battu, par Eric, pour le plus grand soulagement de Jean-Luc Reichmann et la production du jeu. Reste que Christian Quesada aura réussi à cumuler 809 392 euros de gains, une somme qui comprend les nombreux cadeaux qu'il a gagnés lors de ses participations. Incarcéré en 2019 et condamné à trois ans de prison ferme en 2020 pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques, Christian Quesada a été contraint d'abandonner ses trésors.

Et alors que sa sortie de prison a été annoncée il y a quelques jours et qu'il n'est pas retourné s'installer dans sa maison et aurait quitté la région de l'Ain, que sont devenus ses cadeaux ? Nos confrères de RMC Story ont apporté des réponses dans le documentaire La face cachée de Christian Quesada, les nouvelles révélations, diffusé le mardi 30 mars 2021. Les téléspectateurs ont pu découvrir que c'est son frère qui a réglé la question. En effet, une voisine de l'ancien candidat qu'on surnommait "le professeur", a raconté : "Son frère est venu récupérer les lots qu'il a gagnés. Il n'a pas pu tout prendre donc il en a laissé un peu au propriétaire puis le propriétaire a distribué un peu les cadeaux. C'est le frère de Christian Quesada qui a dit : 'Ce sera pour les voisins, d'avoir vécu ce qu'ils ont vu'." Cette fameuse voisine a d'ailleurs de son côté pu mettre la main sur une machine à laver et un pouf.

Un geste généreux de la part du frère de Christian Quesada qui a souhaité dédommager les habitants du quartier. Car oui, une fois que l'affaire Quesada a éclaté, la petite ville d'Hauteville a été prise d'assaut par des curieux et des journalistes notamment. Avec le départ de Christian Quesada et la répartition de ses cadeaux, l'histoire touche enfin à sa fin.