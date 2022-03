Christina Aguilera canon en costume décolleté devant Ciara, sexy et féline

Comme Ciara, le top model Heidi Klum (accompagné de son mari Tom Kaulitz) et les chanteuses H.E.R., Saweetie, Doja Cat, Olivia Rodrigo et Karol G s'étaient mises sur leur trente-et-un. Leur défilé de robes s'est interrompu à l'arrivée de Christina Aguilera. La bombe de 41 ans était habillée d'un costume noir Alberta Ferretti, et portait sa veste à même la peau. Un collier-soutien-gorge plaqué or Hayden accessoirisait sa tenue du soir.

Christina a fait sensation, aussi bien auprès des photographes présents aux Billboard Women In Music qu'auprès des invités de marque. En témoigne sa rencontre avec Doja Cat, récompensée au cours de la cérémonie, qui a visiblement été chamboulée par le petit mot que lui a glissé Christina.