Christina Milian reprend un rôle de Naya Rivera : sa promesse à ses proches

Christina Milian poursuit avec brio sa carrière d'actrice. La star américaine de 39 ans, enceinte de son troisième enfant, vient d'obtenir un rôle dans la série américaine Step Up. Comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, la comédienne reprend le rôle de Collette, interprétée auparavant par Naya Rivera. L'actrice de Glee atrouvé la mort en se noyant accidentellement au lac Piru (Californie), le 8 juillet 2020. Elle avait 33 ans.

Plusieurs mois après son décès, voilà que Christina Milian reprend son personnage, espérant être à la hauteur pour ne pas décevoir ses proches. "Je suis très heureuse de rejoindre la famille de Step Up. Je sais que j'ai de grandes attentes à honorer. Naya était incroyable. J'espère l'honorer, ainsi que sa famille, amis et fans, avec une belle performance", a promis la femme de M. Pokora, comme le relate Deadline.

La sortie d'une nouvelle saison de Step Up avait été annoncée à un mois de la découverte du corps de Naya Rivera. La décision de remplacer son personnage avec une autre actrice a été mûrement réfléchie par les producteurs de la série, qui se sont également concertés avec la famille de l'actrice. "La mort de Naya a été une perte terrible dans notre monde, que nous ne cesserons pas de déplorer. C'était presque impossible de considérer qu'il puisse exister quelqu'un d'aussi aimant et gracieux, qui puisse apporter une dose de talent dans notre série. Christina est un être humain exceptionnel et une performeuse née. Nous sommes très heureux qu'elle rejoigne notre famille", a confié la créatrice de la série, Holly Sorensen.