Christine Bravo fait sensation dans une robe originale : face à son succès, elle partage la marque (et c'est en promo !)

Institutrice, journaliste, animatrice télé, chroniqueuse radio et bientôt... influenceuse ? A 66 ans, Christine Bravo serait bien capable d'ajouter une corde à son arc. Sur Instagram, où elle aime partager à ses milliers d'abonnés les coulisses de sa nouvelle vie en Corse, elle a posté deux photos d'elle dans une tenue estivale qui a beaucoup fait réagir. Touchée et amusée par les compliments, elle en a dit un peu plus avec son ton si particulier.

Alors qu'elle avait passé quelques jours entre angoisse et colère en raison des orages et de la tempête qui se sont abattus en Corse - avec de mauvaises prévisions de la part de Météo France -, Christine Bravo a retrouvé le sourire. Dimanche 21 août 2022, l'ancienne animatrice de l'émission culte Frou-Frou a partagé une photo d'elle en robe à bretelles et décolletée, aux motifs colorés façon patchwork. Un look qui a eu un grand succès ! "Mais qu'est-ce que vous êtes gentils dans vos commentaires ! À vous lire, je suis jolie, magnifique toussa toussa ! Pourtant, mes photos ne sont ni filtrées ni retouchées, et la robe, c'est La Redoute ! Une marque imprononçable FRNCH, un truc comme ça !", a-t-elle révélé.

Christine Bravo, qui doit faire attention à ses dépenses car elle ne touche qu'une faible retraite, a ajouté : "J'ai regardé mes commandes pour les filles qui m'ont demandé d'où elle venait, et elle est à moitié prix ! Grrrr. Ca y est vais devenir influenceuse. Mais je sais pas comment faire du pognon d'influenceuse. Bref. J'ai plein de petites robes dans ce genre, vais faire ma belle pour vous demain."

Ce n'est pas la première fois que Christine Bravo s'amuse à dévoiler le contenu de sa garde-robe à ses followers puisqu'elle avait déjà mis en avant une marque de lunettes made in France qu'elle adore (Traction Productions), celle d'un pull à motifs (Molly Shop) ou ses trouvailles vintage et pas chers. L'ex-présentatrice d'Union Libre, qui s'est remariée en juin dernier à l'homme d'affaires Stéphane Bachot, avait aussi dévoilé avoir opté pour une robe de plage toute simple à seulement 20 euros pour son mariage, y ajoutant seulement un peu de dentelle trouvée au BHV. Une influenceuse mode économe !