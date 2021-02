Christine Bravo : Opérée d'une tumeur de 10cm, elle dévoile ses cicatrices et se fait censurer

Le problème, quand on reporte toujours tout au lendemain... c'est que ça finit par devenir dangereux ! Et ce n'est pas Christine Bravo qui dira le contraire. L'animatrice avait bien repéré un problème au niveau de l'une de ses mains, mais elle a tout de même attendu un long moment avant de consulter les spécialistes. Le 17 février 2021, alors qu'elle se filmait en train de cuisiner, elle a révélé un mystérieux bandage par mégarde et a fini par s'expliquer.

Le chirurgien a passé 3h à extraire une tumeur

"Je ne souhaitais pas en parler, mais autant vous mettre en garde, a-t-elle fini par préciser. J'ai bêtement attendu des mois avec une grosseur dans la paume. Résultat, la semaine dernière, le chirurgien a passé 3h à extraire une tumeur, certes bénigne, mais de 10cm. Il a dû ouvrir la main en quatre, 28 points de suture, et 2 mois de rééducation à venir." Pour conter son histoire, Christine Bravo avait choisi de partager une photographie de sa main blessée, parcourue par une immense cicatrice. Une image un peu trop rude pour les conditions d'utilisation très sensibles d'Instagram.

Instagram autorise les clichés obscènes de seins en plastique et censure une paume de main blessée

L'image a tout simplement disparu des réseaux sociaux en l'espace de quelques heures. Christine Bravo a donc sélectionné un autre cliché, où on l'aperçoit à l'hôpital, pour reposter son témoignage. "Instagram a carrément bloqué mon explication et la photo post opératoire, où n'apparaissait pourtant qu'une large cicatrice, regrette-t-elle, sortant une nouvelle fois de ses gonds. Ça me semblait aussi pédagogique que la prévention des cancers du sein et de la prostate pour lesquels les médias sortent régulièrement les clairons. C'est incompréhensible qu'Instagram autorise les clichés obscènes des seins en plastique des starlettes, voire pire, et censure une paume de main blessée ! J'en déduis que sur ce réseau, seule la chair libidineuse est montrable. La chair souffreteuse est tabou."