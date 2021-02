Christine Bravo : Yann Barthès de "mauvaise foi" dans Quotidien ? Elle le tacle après un reportage

L'ancienne animatrice d'Union libre et pensionnaire régulière des Grosses Têtes de RTL, affirme donc que la crue de la Seine est bien une vraie préoccupation. Comme le rapporte Sortir à Paris, "Vigicrues a augmenté son seuil d'alerte et a placé Paris en vigilance jaune. La circulation fluviale est désormais interrompue et plusieurs tronçons sont fermés", écrivent nos confrères.