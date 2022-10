Christine Bravo reprend du service à la télé, l'émotion au rendez-vous

C'est un visage que l'on a pris l'habitude de voir à la télévision française depuis de nombreuses décennies. Christine Bravo a commencé sa carrière d'animatrice sur France 3 avec l'émission Mille Bravo et depuis, elle a animé plus de 15 programmes, dont certains sont restés dans les mémoires, comme Union Libre, grâce auquel on a pu découvrir Nikos Aliagas. À aujourd'hui 66 ans, la grande blonde à la bonne humeur contagieuse est à la barre de l'émission Sous les jupons de l'Histoire, diffusée depuis octobre 2013 sur les antennes de Chérie 25. Dans cette émission, la grande copine de Laurent Ruquier raconte de nombreuses anecdotes sur des personnalités historiques, en interrogeant des historiens spécialisés.

Une émission qui a connu un certain succès, et dont le dernier épisode inédit remonte à mars 2018, mais bonne nouvelle pour les fans de Christine Bravo et de son programme, de nouveaux épisodes viennent d'être tournés ! C'est l'animatrice elle-même qui en a dévoilé les coulisses sur son compte Instagram. Suivie par plus de 45 000 abonnés sur la plateforme, la mère de deux enfants a publié une série de trois photos qui montrent des écrans de contrôle pendant le tournage d'un épisode. On peut y voir l'animatrice en train de discuter avec des spécialistes et visiblement, ce retour fait très plaisir à la femme de télé. "Coucou fidèles téléspectateurs de Sous les jupons de l'Histoire, émission mise à l'antenne sur Chérie 25 il y a déjà 10 ans !", s'exclame-t-elle.

Christine Bravo va même jusqu'à dévoiler une petite exclusivité en annonçant le nom de la prochaine personnalité historique dont la vie sera décortiquée. "Hier, avec nos experts, nous avons tourné Christine de Suède au château de Fontainebleau", indique-t-elle, avant d'avoir une pensée émue pour ce retour qu'elle a tant attendue : "Retrouvailles émouvantes avec l'équipe. On est tellement heureux de vous retrouver bientôt à l'antenne."