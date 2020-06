Christine Bravo seins nus, Laurent Ruquier dévoile une vidéo !

Après une période de quelques années pendant laquelle Christine Bravo ne collaborait plus avec son complice l'animateur Laurent Ruquier, les deux amis se sont rabibochés ; la première avait quitté Les Grosses Têtes selon elle pour des envies d'ailleurs, selon lui pour une embrouille toute bête. Sur le plateau des Enfants de la télé, le 14 juin 2020 sur France 2, le présentateur a joué avec le feu...

Laurent Ruquier a essayé de piéger Christine Bravo, tout en amusant les téléspectateurs et ses autres invités comme l'humoriste et comédien Jeanfi Janssens ou le journaliste et animateur Hugo Clément, en la titillant sur une pseudo participation au clip du tube Boys, Boys, Boys de la chanteuse Sabrina. Clip devenu culte puisque la poitrine de la star a beaucoup aidé à le populariser dans le monde entier. "Mais vous me prenez vraiment pour une bille, j'ai fait des études universitaires. Vous me foutez dans un clip de Sabrina. Je ne sais même pas qui c'est... J'y étais pas !", a alors lâché Christine Bravo, faussement agacée.

Très taquin, Laurent Ruquier a alors lancé une vidéo dans laquelle on pouvait voir Christine Bravo en bikini, dans une eau turquoise. Une archive qui remonte à 2003 lorsqu'elle avait participé à l'émission Stars Intimes. L'animatrice avait alors enlevé son maillot de bain, déclarant, les seins nus : "Emmanuelle Béart l'a fait !" Finalement amusée par ce montage, Christine Bravo a déclaré : "C'est d'une malhonnêteté, mais arrêtez ! Arrêtez de laisser les smileys [qui cachaient ses seins, NDLR]. J'ai quand même les plus beaux seins du monde et vous mettez des smileys, arrêtez !"

Étonnamment, lorsqu'elle avait participé à l'émission L'Aventure Robinson, au côté du chanteur Amir il y a deux ans de cela, l'animatrice de 64 ans n'avait pas fait tomber le haut de son maillot de bain... A-t-elle gagné en pudeur avec les années ?