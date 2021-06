Christine Kelly insultée en pleine rue : la scène filmée, une plainte bientôt déposée

À la rentrée 2019, Christine Kelly a commencé à animer sur CNews l'émission Face à l'info. Une émission qui fait polémique depuis ses débuts en raison de la présence de l'écrivain et journaliste politique Éric Zemmour. Rapidement, plusieurs personnalités ont décidé de boycotter la chaîne télévisée tandis que Christine Kelly recevait sur les réseaux sociaux des menaces de mort, au cours des mois qui ont suivi. L'animatrice ne s'est toutefois jamais démontée, prônant coûte que coûte la liberté d'expression.

Mais force est de constater que la maman de Léa (6 ans) est toujours aussi harcelée par des téléspectateurs mécontents. D'après les informations de Valeurs actuelles, les choses ont prit une tournure plus inquiétante samedi 5 juin 2021, lorsque Christine Kelly a reçu des insultes alors qu'elle se trouvait à la terrasse du café-restaurant La Favorite, rue de Passy (16e) à Paris. "Une femme n'aurait pas hésité à lui faire un doigt d'honneur et à filmer la présentatrice à l'aide de son téléphone portable", apprend-t-on. Christine Kelly aurait alors décidé de quitter l'établissement. Nos confrères ont eu accès à la vidéo en question sur laquelle "il est possible de voir la femme faire des doigts d'honneur à Christine Kelly". L'animatrice ne compterait pas laisser cet acte impuni et une plainte devrait prochainement être déposée.

Après avoir eu vent de cette altercation, les internautes ont apporté leur soutien à Christine Kelly sur Twitter. "Tenez bon Christine, il y a énormément de monde avec vous...", "Je suis atterré de voir que @christine_kelly soit insultée du fait qu'elle présente et dirige une émission de savoir et d'échange", "Tout mon soutien à une excellente journaliste, professionnelle, courtoise et possédant une vrai curiosité intellectuelle", "Quelle belle atteinte aux libertés individuelles et liberté d'expression", peut-on lire.