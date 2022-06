Christine Kelly présente sa charmante petite soeur Gladys

Nouvelle aventure littéraire pour Christine Kelly qui raconte son parcours dans Libertés sans expression, paru aux éditions Le Cherche Midi le jeudi 9 juin 2022. Ce jour-là, pour célébrer ce chapitre de sa carrière, l'autrice a organisé une soirée de lancement à la librairie Gros Calin, située dans le 8e arrondissement de Paris. A ses côtés, sa charmante jeune soeur Gladys, mais aussi Guillaume Bigot, Marc Menant, Karine Fauvet, Fabrice Di Falco, Daniel Lauclair, Christine Arron, Ange Mancini, Alain Tamborini ou encore Jean-Philippe Spano.

Il est fort à parier que Gordan et Slaven, les deux hommes chargés d'assurer sa sécurité, étaient également de la partie. Depuis qu'elle a reçu des menaces de morts, Christine Kelly ne se déplace plus sans eux. "C'est un changement absolument majeur, oui, admettait-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Mais il faut que cela interroge. Au nom de quoi suis-je protégée ? J'ai juste fait mon métier de journaliste. Personne ne connaît mes opinions politiques. Pas même ma fille. Avec ce livre, j'ai envie d'attirer l'attention sur ces problématiques. En réalité, qu'ai-je fait de mal ?"

Je réfléchissais beaucoup à chaque déplacement, j'essayais aussi de me coiffer différemment...

Dans Libertés sans expression, Christine Kelly évoque sa vision du journalisme et dévoile les attaques quotidiennes qui tentent d'entacher sa liberté d'expression. Pour rappel, la présentatrice de Face à l'info avait expliqué sur Twitter qu'elle avait été menacée de décapitation dans un mail envoyé par un certain Patrick K. et avait porté plainte contre X en novembre 2021 à Paris. Voilà pourquoi elle bénéficie, aujourd'hui, de la protection rapprochée de deux hommes de sécurité. "Grâce à eux, je peux aller partout, poursuit-elle. Avant, je réfléchissais beaucoup à chaque déplacement, j'essayais aussi de me coiffer différemment pour ne pas être reconnue. Toutefois, c'est une liberté sans expression. Je ne suis jamais seule. C'est tout un paradoxe. Aujourd'hui, on est obligé de s'excuser d'être neutre..."