Christophe Dechavanne : "Je dis rien, je ferme ma gueule", échange électrique avec Josée Dayan

Une nouvelle carrière va-t-elle s'offrir à Christophe Dechavanne comme pour Alessandra Sublet ? Ça se pourrait bien puisqu'il sera à l'affiche de Morte saison, prochain épisode de Capitaine Marleau diffusé ce 8 avril sur France 2. Bras droit du personnage interprété par Corinne Masiero, l'animateur de 64 ans a côtoyé de près Josée Dayan, la réalisatrice de la série au caractère ô combien trempé. Et entre les deux forts tempéraments, la compréhension a apparemment été compliquée. Invités de C à Vous pour promouvoir l'épisode, Josée Dayan et Christophe Dechavanne ont eu beaucoup de mal à communiquer. Autant dire que si une coupure d'électricité avait interrompu l'émission, les étincelles provoquées par leurs échanges auraient pu tout rallumer. En évoquant son expérience de tournage, Christophe Dechavanne a indiqué qu'avec la réalisatrice, les choses devaient aller vite : "On ne m'avait pas prévenu. Si vous voulez une deuxième prise, il faut le dire dans les 5 secondes" a-t-il indiqué aux chroniqueurs. Josée Dayan n'était pas de cet avis.

La réalisatrice a coupé son acteur : "Il dit n'importe quoi, ce n'est pas vrai, c'est faux !" Si Christophe Dechavanne a tenté de préciser qu'il n'avait que de la tendresse pour elle et qu'il n'y avait rien de "méchant", c'était apparemment trop tard pour Josée Dayan : "La tendresse me laisse indifférente là, c'est totalement faux. Je veux bien qu'on dise ce qu'on veut sur moi quand c'est vrai. [...] Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux ! J'aime faire une prise ou deux prises parce que je pense que 4, 5, 10 prises, ça devient mécanique. [...] Ce n'est pas ma technique et mon désir."

Les tensions ont été adoucies par un message d'Ariane Massenet - également dans l'épisode - qui, malgré le fait de souligner la poigne et la détermination de Josée Dayan, expliquait qu'elle n'oublierait jamais cette première fois avec la réalisatrice. Un discours dans lequel Christophe Dechavanne s'est retrouvé : "Je dis pareil. [...] Elle a l'air de rien comme ça mais elle est discrète, elle voit très vite." En voulant bien faire, il s'est finalement plus enfoncé qu'autre chose : "'Elle a l'air de rien'. Ce type est incroyable !' a réagi Josée Dayan. Gêné par sa maladresse, Christophe Dechavanne s'est confondu en excuses.

Mais s'il comptait sur l'aide de Pierre Lescure pour le sortir de cette galère, c'était raté : "C'est la première fois que j'entends que Josée Dayan est discrète, il ne faut pas charrier. Elle existe !" C'est donc seul qu'il a essayé de s'en sortir : "En tout cas, elle voit tout vite, très vite..." Malgré toute sa bonne volonté, les réflexions de Josée Dayan ont fini par avoir raison de la patience de Christophe Dechavanne : "Bon d'accord, je ne dis rien. J'ai eu une expérience... C'est bien, je ferme ma gueule ! C'était très bien, je remercie énormément Josée de m'avoir fait confiance parce qu'elle n'était pas obligée." Ambiance.