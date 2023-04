Christophe Galtier dans la tourmente : sa sublime femme Grace lui montre son soutien, photos au Parc des princes

Depuis le 12 avril dernier, Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, est dans la tourmente. Il est accusé par un ancien collaborateur d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes, faits qu'il conteste fermement. "Je suis profondément choqué par les propos qu'on me prête, relayés par certains de manière irresponsable", a-t-il indiqué au début de la conférence de presse sur le match opposant l'équipe au RC Lens. La rencontre s'est déroulée ce samedi 15 avril au Parc des princes à la porte de Saint-Cloud et s'est soldée par une victoire importante des Parisiens (3-1).

Du beau monde était venu assister au match : Julien Clerc et son fils Léonard, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne ou encore Raymond Domenech et Marin, fruit de son histoire avec Estelle Denis. Mais Christophe Galtier a surtout pu compter sur le soutien de Grace, sa compagne de longue date et alliée depuis tant d'années. Présente dans les tribunes, elle lui a témoigné son soutien en assistant à la rencontre, un bon moyen de redonner des forces et du courage à sa moitié quelque peu chahutée depuis le milieu de semaine.

J'ai confiance en la justice

Accusé de racisme, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, "choqué", a contre-attaqué vendredi et s'est félicité qu'une enquête judiciaire soit ouverte, à la veille de la rencontre au sommet du club de la capitale contre son dauphin, Lens, pour la 31e journée de Ligue 1. "Christophe a répondu clairement en démentant fermement et annonçant qu'il portait plainte", avait dit auparavant un porte-parole du club présent à ses côtés, affirmant que le PSG "soutient Christophe Galtier" et "souhaite que la vérité soit établie par la justice".

Pour rappel, Dans un courrier électronique adressé à la direction du club niçois révélé par le journaliste indépendant Romain Molina puis RMC, que l'AFP n'a pas pu authentifier, l'ancien directeur de l'OGC Nice Julien Fournier, avec qui Galtier a entretenu des relations exécrables, a notamment rapporté ces propos attribués à l'entraîneur du PSG: "Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe" et "Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans".

La justice n'a pas tardé à se saisir de cette affaire puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" et des perquisitions ont été menées vendredi matin au siège de l'OGC Nice. "J'ai confiance en la justice de mon pays, je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête", a souligné le coach du PSG alors que son avocat Olivier Martin, interrogé par l'AFP, s'est "félicit(é) que la justice se mobilise pour permettre de faire la lumière sur cette affaire".