Christophe : Les biens du défunt chanteur aux enchères, une guitare vendue à prix d'or

Aline, Les mots bleus, Les marionnettes... Autant de chansons qui continueront de faire vivre la mémoire du chanteur Christophe, mort en avril 2020 à Brest. L'artiste de 74 ans avait été annoncé mort d'un emphysème avant que l'on apprenne qu'il s'agissait en réalité du Covid-19. Mais son souvenir vivra aussi au travers de ses objets personnels, achetés par des collectionneurs et des fans lors d'une vente aux enchères.

Samedi 7 novembre, la maison de vente aux enchères Cornette de Saint-Cyr était chargée de l'évènement, à huis clos, par téléphone et internet, en raison du reconfinement pour cause de pandémie de coronavirus. Une vente orchestrée à la demande de Véronique, l'épouse de Daniel Bevilacqua - le vrai nom de Christophe - dont il n'avait jamais divorcé malgré une séparation actée de longue date et de leur fille Lucie. Ce qui était vendu était dans l'appartement parisien du chanteur et les objets proposés étaient ainsi très variés : juke-boxes, peintures érotiques, pin-ups en tôle sérigraphiée, tableaux, modèles réduits de voitures américaines, postes de radio vintage des années 1940 ou table de poker, flippers... Des vêtements de Christophe étaient également proposés comme des marinières et des blousons de cuir

Une belle bataille a notamment eu lieu autour d'une guitare ayant appartenu à l'artiste, peinte à son effigie par Enki Bilal : pour une offre à 4 000 euros, l'instrument a finalement été adjugé à 25 000 euros ! Un autre beau souvenir musical pouvait faire le bonheur des fans de Christophe puisque son disque d'or obtenu pour Aline, son tube sorti en 1965, a été vendu bien au-dessus du prix demandé.

En juin dernier, Véronique avait expliqué ce qui motivait cette vente sur les ondes de RTL. "On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes même si tous les objets américains nous ont branchés tous les deux. On ne peut pas trouver tout ça sur une brocante ! Moi, j'ai ma collection personnelle de juke-box, de posters, je suis blindée chez moi. Donc malheureusement, je ne peux rien garder", disait-elle alors.

Pour rappel, Christophe était le papa de Lucie née de son mariage avec Véronique, et de Romain né d'une brève histoire avec Michèle Torr. Mais il n'a jamais reconnu l'enfant.

Le total de la vente a été de 494.000 euros.